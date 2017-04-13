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Türkmenköy’de hedef ‘double’ yapmak

— 13 Nisan 2017

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Veteran kupalarına geçtiğimiz Pazartesi akşamı devam edildi. O35’te iki, O45’te tek grup üzerinden oynanan kupa mücadeleleri çekişmeli geçti.

King Food Centre Kupası O35 grubunda en farklı skoru Maveriks’i 4-0 mağlup eden Kaleburnu elde etti. Bu kategoride alınan diğer skorlar şöyle:

Yurtseven-Narlı FC: 3-0, Adana Demirspor-Akova: 1-0,Gaziantepspor-Diyarbakırspor: 3-2, Kafkas Gençlik-Yeni Boğaziçi: 2-0

Türkmenköy ise kupa maçlarından çekilen Anatolia’ya hükmen galip geldi.

Şah Patisserie Kupası O45 grubunda ise şu sonuçlar alındı:

Vadili-Yavruvatan: 4-0, Akdeniz-Yeni Boğaziçi: 2-1, Türkmenköy-Euromed: 4-2.

BARNET VETERAN LİGİ

Barnet Sunday Veteran Ligde Premier Division’da Globe Rangers, İsmet Doldur’un bir gol attığı maçta Winchmore Hill’e 6-3, Division One’da ise Waltham Forest Vets, Serdal Gültekin’in tek sayıyı kaydettiği karşılaşmada Persian’a 7-1 kaybetti.

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