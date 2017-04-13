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Yargıladığı kişilerle internette dalga geçen yargıç görevden alındı

— 13 Nisan 2017

İngiltere’nin Kent bölgesinde katıldığı davalarda yer alan kişilerle internette dalga geçen yorumlar yazan bir yargıç görevden alındı.

Jason Dunn-Shaw adlı yargıcın KentOnline adlı haber sitesindeki haberlerin yorum kısmına bir kişi hakkında “eşek”, bazı kişiler hakkında da “bağnaz” ve “geri kafalı” yazdığı ortaya çıktı.

KentOnline’a konuşan Dunn-Shaw, “korkutulduğunu” ve görevden alındığını söyledi.

Dunn-Shaw’ın yorum yaptığı haberlerden biri yargıç olarak, diğeri ise avukat olarak görev yaptığı davalarla ilgiliydi.

Yargı Adabı İnceleme Ofisi, Dunn-Shaw’ın davranışlarının “standardın altında” olduğunu belirtti.

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BBC’ye konuşan Dunn-Shaw, aldığı cezayı Ombudsman’a taşıyacağını, haksızlığa uğradığını düşündüğünü açıkladı.

Dunn-Shaw, yorum yaparken kimliğinin anonim olduğunu sanıyordu.

Bugüne kadar hem yargıç hem de avukat olarak görev yapan Dunn-Shaw, 45’ten fazla cinayet davasının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı ve cinsel suçlar alanındaki davalara da girmişti.

Yargı Adabı İnceleme Ofisi ise Dunn-Shaw’ın davranışının yargının tarafsızlığını zedelediğini belirtti. (BBC TÜRKÇE)

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