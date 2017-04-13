Yargıladığı kişilerle internette dalga geçen yargıç görevden alındı— 13 Nisan 2017
İngiltere’nin Kent bölgesinde katıldığı davalarda yer alan kişilerle internette dalga geçen yorumlar yazan bir yargıç görevden alındı.
İngiltere’nin Kent bölgesinde katıldığı davalarda yer alan kişilerle internette dalga geçen yorumlar yazan bir yargıç görevden alındı.
Jason Dunn-Shaw adlı yargıcın KentOnline adlı haber sitesindeki haberlerin yorum kısmına bir kişi hakkında “eşek”, bazı kişiler hakkında da “bağnaz” ve “geri kafalı” yazdığı ortaya çıktı.
KentOnline’a konuşan Dunn-Shaw, “korkutulduğunu” ve görevden alındığını söyledi.
Dunn-Shaw’ın yorum yaptığı haberlerden biri yargıç olarak, diğeri ise avukat olarak görev yaptığı davalarla ilgiliydi.
Yargı Adabı İnceleme Ofisi, Dunn-Shaw’ın davranışlarının “standardın altında” olduğunu belirtti.
ANONİM OLDUĞUNU SANIYORDU
BBC’ye konuşan Dunn-Shaw, aldığı cezayı Ombudsman’a taşıyacağını, haksızlığa uğradığını düşündüğünü açıkladı.
Dunn-Shaw, yorum yaparken kimliğinin anonim olduğunu sanıyordu.
Bugüne kadar hem yargıç hem de avukat olarak görev yapan Dunn-Shaw, 45’ten fazla cinayet davasının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı ve cinsel suçlar alanındaki davalara da girmişti.
Yargı Adabı İnceleme Ofisi ise Dunn-Shaw’ın davranışının yargının tarafsızlığını zedelediğini belirtti. (BBC TÜRKÇE)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak