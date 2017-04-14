1 STOP MOT 2.Küme Kupası’nda final bu hafta

İngiltere’de işsizlik yüzde 4,7 seviyesinde— 14 Nisan 2017
İngiltere’de işsizlik oranı aralık-şubat döneminde beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti.
Türk Ligi İkinci Küme Federasyon Kupası sahibini bu Pazar günü buluyor.
1 STOP MOT’un sponsorluğunu yaptığı kupada Mehmetçik ile Koçgiri karşı karşıya gelecek. Normal süresinin berabere bitmesi halinde kupa sahibini uzatmalar veya penaltı atışları sonunda bulacak.
White Hart Lane’deki New River Sports Centre Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.
İKİNCİ KÜME’DE PLAY-OFF MAÇLARI 23 NİSAN’DA BAŞLAYACAK
Excellence Türk Ligi İkinci Küme’den Birinci Küme’ye çıkacak üçüncü ekibi belirleyecek play-off maçları 23 Nisan’da başlayacak.
İkinci Küme’den Küçük Kaymaklı, Yeşilada ve Mehmetçik’le, Birinci Küme 10’uncusu Fenerbahçe’nin katılacağı play-off turunun ilk tur karşılaşmaları Pymmes Park sahasında oynanacak.
İlk turdaki maçların galipleri 30 Nisan Pazar günü New River Sports Centre Stadı’nda kaşılaşacak ve kazanan Birinci Küme’de oynamaya hak kazanacak.
Play-off’un ilk tur programı şöyle:
Fenerbahçe-Mehmetçik, Küçük Kaymaklı-Yeşilada.
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