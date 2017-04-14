Braintree 2-0 galip

Vanarama National League’de kalma mücadelesi veren Hakan Ramis yönetimindeki Braintree, 624 biletli seyirci önünde sahasında konuk ettiği Guiseley’e 2-0 galip geldi.

İlk yarısı 0-0 biten bugünkü karşılaşmanın 56 ve 72’inci dakikalarında attığı gollerle üç puanı alan Braintree, 43 maçta 48 puana çıktı ama 21’inci sıradaki yerinden kurtulamadı. Kendisiyle birlikte altı takımın arasında ligde kalmaya çalışan Briantree’nin kaderi son üç maçta belli olacak.

Braintree, 17 Nisan Pazartesi günü saat 15.00’de kendi gibi kümede kalma mücadelesi veren 44 puanlı Tourqay ile rakip sahada karşılaşacak. Braintree 22 Nisan Cumartesi günü ise saat 15.00’de sahasında Barrow’u ağırlayacak.