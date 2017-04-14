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Düğünlerinize özel basdiş kurabiyesi

— 14 Nisan 2017

KIBRIS mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini İngilterelilerle buluşturan Worth’s Bakery, en özel günlerini en güzel basdiş kurabiyeleriyle tatlandırıyor.

Yaklaşık 15 yıldır Güney Londra’dan tüm İngiltere’ye hizmet veren Worth’s Bakery, ada mutfağının en özel lezzetlerini sizlerle buluşturuyor.

Worth’s Bakery, anavatanlarından binlerce mil uzakta yaşayan Kıbrıslılara, özlenen lezzetlerin başında gelen basdiş, pilavuna, zeytinli, hellimli, tahinli, peksemet, çörek, kurabiye ve içi dolu gibi lezzetleri sunuyor.

Güney Londra’nın Kent bölgesinde faaliyet gösteren Worth’s Bakery, her ürününü büyük bir özen ve titizlikle hazırlayarak müşterilerine takdim ediyor. Özellikle düğün, nişan ve doğum günleri gibi en özel günlerinize lezzet katan Worth’s Bakery, hazırladıkları birbirinden özel pastalar, kurabiyeler ve diğer lezzetlerle Londra başta olmak üzere İngiltere’de adından söz ettiriyor.

Şah Gaziler yönetimindeki Worth’s Bakery, düğün, nişan, sünnet gibi özel günleriniz ve etkinlikleriniz için toplu sipariş hazırlamanın yanı sıra adresinize telim (delivery) hizmeti de sunuyor.

Bir aile işletmesi olarak yaklaşık 15 yıldır 110 High Street, Welling, Kent DA16 1TJ adresinde hizmet veren Worth’s Bakery’e sipariş vermek için 0208 3033777 veya 0776 6015258 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

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