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Dunkirk’teki sığınmacılara destek gösterisi

— 14 Nisan 2017

Dunkirk’teki sığınmacıların İngiltere‘ye kabul edilmesini isteyen bir grup eylemci Londra‘da gösteri yaptı.
Fransa’nın kuzey batısında yer alan Dunkirk sığınmacı kampındaki yaklaşık 2 bin kişinin İngiltere‘ye kabul edilmesini isteyen bir grup eylemci, İngiltere Başbakanlık ofisi “10 Numara” önünde eylem yaptı.

“Irkçılığa Karşı Dur” ve “Çocuk Sığınmacılar İçin Yardım” adlı sivil toplum örgütlerinin düzenlediği gösteride eylemciler önceki gün çıkan yangınla barınaklarının ve eşyalarının yüzde 80’e yakınını kaybeden Dunkirk’teki sığınmacılara destek verdi.
Ülkeye kabul edilecek sığınmacı sayısını 5 yılda toplam 20 bin ile sınırlayan İngiliz hükümeti aleyhine sloganların atıldığı gösteride, “İslamofobiye hayır de”, “Farklılıklara evet” ve “Günah keçisi yaratmaya son” yazılı bir pankart açıldı.

Dunkirk’te meydana gelen yangınla barınaksız kalan sığınmacıların yarısı çevredeki okullara taşınmıştı. Ancak sığınmacıların diğer yarısının halen barınaksız olduğu bildiriliyor.
Dunkirk’teki kamp Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından kurulmuştu. Kamptaki 213 ahşap kabinde yaklaşık 2 bin sığınmacı bulunuyordu.

İngiltere, 2015’te Avrupa‘da yaşanan sığınmacı krizi sırasında sınırlarını sığınmacılara açmamıştı. İngiliz hükümeti, 5 yıla yayılacak bir program çerçevesinde TürkiyeÜrdün ve Lübnan‘daki kamplardan 20 bin Suriyeli sığınmacı alacağını ilan etmişti. (AA)

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