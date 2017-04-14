Ehliyet sınavları değişiyor

Londra Ulaşım Bakanlığı’ndan Andrew Jones, sürücü adaylarının geçmesi gereken testlerde değişiklikler yapılacağını açıkladı.

Düzenleme ile artık daha bağımsız araba sürüşü ve manevra kabiliyetinin ölçüleceği sınavlarda sürücü adaylarının gereken özgüven, bilgi ve yeteneklere sahip olup olmadığına bakılacak.

Andrew Jones, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Londra yollarında dünyanın en güvenli alanlarına sahip olmamıza rağmen bizler her zaman yollarımızı daha güvenli hale getirmek için çabalıyoruz. Yaptığımız değişiklikler sayesinde yol kazalarının en çok sebebi olarak gördüğümüz ihmallerin üzerinde durduk ve sürücü adaylarımızın hassas ve bilgili olması gereken konuları daha detaylı olarak sınamaya başladık.”

4 Aralık 2017’de yürürlüğe girecek sınav sisteminde yapılan dört ana değişiklikse şu şekilde belirtildi:

10-20 dakika arası serbest araba sürüşü testi

Sinyal verme bilgisi ve kavşak, dört yol ağızlarında yapılması gerekenlerin testi

Senaryolaştırılmış sorularla park, manevra ve yol verme testi

Araç teknik bilgisi soruları

Driver and Vehicle Standards Agency’den (DVSA) Gareth Llewellyn ise yaptığı açıklamada şunların üzerinde durdu:

“DVSA olarak en önemli önceliğimiz hayat güvenliğinin araç sürerken sağlanması ve devam ettirilmesi. Sadece araba ve sürüş bilgisi değil, belli senaryolarda ve durumlarda yapılması gerekenlerin de ölçüleceği yeni sınav sistemimiz trafiğimizde tam güvenliğin sağlanması için emin adımlar attık. Değişen araba teknolojileri ve teknik bilgisinin de sınanacağı sınavımız her yeni teknolojik gelişmede de güncellenecektir.”

DVSA 3 bin 900 kişiyle yaptığı soru-cevap görüşmelerinde geri fikri alınanlardan %88’inin değişikliklerden memnun olduğu ve yeni sınav sisteminin yerinde olduğu düşüncesinin hakim olduğu ortaya çıktı.

National Associations Strategic Partnership başkanı Lynne Barrie ise açıklamasında şunları söyledi:

“Sınavlarda yapılan değişiklikler güncel sürüş teknolojileri ve tekniklerini de ölçeceğinden, güncel sürüş gereksinimlerinin sınanıp ölçüleceği bir döneme giriyoruz.”