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Hapishaneler ‘Ceza Evi’ olmayacak”

— 14 Nisan 2017

İngiltere‘de Adalet Bakanı Liz Truss’ın hazırladığı yeni yasa tasarısı hapishanelerin tanımından suçluları cezalandırmayı çıkardı.
İngiltere’de yayınlanan The Daily Telegraph’ın manşetinden yayınladığı habere göre yeni yasayla hapishanelerin ana amacı rehabilitasyon olacak.
Yasa metninde hapishanelerin amaçları arasında kamuyu korumak, suçluları dönüştürmek ve rehabilite etmek, tutukluları dışardaki dünyaya hazırlamak yer alıyor.
Yasa tasarısı, hapishanelerin “tatil köyüne” dönüştüğünü savunanlar tarafından eleştiriliyor.
MUHALİFLERE GÖRE TRUSS, SUÇLULARA KARŞI YUMUŞAK
Fakat Adalet Bakanı Truss, mahkemelerin suçluları hapishanelere göndererek zaten cezalandırdığını, bunun üstüne başka bir cezalandırma olmaması gerektiğini savunuyor.
Sağcı gazetenin editöryel yorumuna göre cezalandırma sisteminin liberal bir şekilde yeniden yorumlanması yanlış olacak:
“Cezalandırma ve rehabilitasyon bir madalyonun iki yüzüdür. Cezalandırma mahkeme hükmü ile bitmez, hapishanede de özgürlüklerden mahrum bırakma ve sıkı disiplin ile devam eder.
“Günümüz hukukunda bireysel özgürlükleri öne çıkaran bir trend var. Bu sistem kontrolü yitirmek üzere. Hükümet hapishanelerin işlemesini sağlayan şeyin cezalandırma olduğu konusunda net olmalı.” (BBC TÜRKÇE)

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