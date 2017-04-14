Haydi! Meliz’e destek vakti

Kanser hastası Meliz’den kanserle mücadeleye destek amaçlı düzenlenecek gecede saçlarını keserek “Little Princess Trust” vakfına bağışlayacak ve geceden elde edilen gelirle hastalığını tedavi ettirecek.

Grand Palace Banqueting Suite ve Touch of Us işbirliği ile yapılacak bir etkinlikte, genç yaşta kansere yakalanan Meliz Halil’in hikayesi anlatılırken, kemoterapi öncesi Halil’in kesilecek saçları “Little Princess Trust” vakfına bağışlanacak.

Facebook üzerinden başlatılan davet kampanyasında konu ile ilgili bir sayfa açan Touch of Us vakfı, Meliz Halil’in henüz daha 33 yaşında ikinci derecede göğüs kanserine yakalanmasının şokunu belirtirken, aynı zamanda etkinliğin hem Halil hem de Little Princess Trust vakfında yardım bekleyen çocuk kanser hastaları için önemli bir yardım kampanyası olacağını umduğunu belirtti.

17 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek davette, gireceği kemoterapi süreci için saçlarını kestirip Little Princess Trust vakfına bağışlayacak olan Halil, etkinlikte aynı zamanda hikayesini ve kanser teşhisi sürecine değinirken, katılımcıları göğüs kanseri konusunda bilgilendirmeyi de hedefliyor.

Grand Palace Banqueting Suite’de saat 16:00 – 21:00 arası gerçekleşecek etkinlikte giriş ücreti £10 olarak belirtilirken, ücretin Halil’in tedavi, masrafları için fonlanacağı belirtildi.

Meliz’e destek gecesine katılamayacak olup fakat yardımda bulunmak isteyenler içinse online bir fon oluşruturumdu.

Just Giving internet sitesinde oluşturulan online fona ulaşmak için aşağıdaki adres linkine tıklayabilirsiniz.

www.justgiving.com/fundraising/Emma-Lloyd2017