İngiltere’de işsizlik yüzde 4,7 seviyesinde— 14 Nisan 2017
İngiltere’de işsizlik oranı aralık-şubat döneminde beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti.
İngiltere‘de işsizlik oranı aralık-şubat döneminde beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede işsizlik oranı aralık-şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,7 ile bir önceki dönemde kaydedilen seviyesini korudu.
ONS verilerine göre ülkede toplam işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 45 bin azalarak 1,56 milyona geriledi.
Bir önceki yılın aynı döneminde İngiltere‘de işsizlik oranı yüzde 5,1 seviyesindeydi.
Şubat ayında haftalık ortalama gelirler ise yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,3 artış kaydetti.
Açıklanan verilere göre, İngiltere‘de tüketici fiyat endeksi de (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,3 artışla şubat ayındaki seviyesini korumuştu.
İngiltere’de TÜFE eylül 2013’ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. (AA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak