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Oxford Circus’ta taciz iddiasına linç girişimi (Video)

— 14 Nisan 2017

Londra merkezinde bulunan Oxford Circus’ta geçtiğimiz Pazar pek benzeri görülmemiş bir durum yaşandı.

Kendisini kamerasıyla eteğinin altından filme aldığını öne süren sinirli bir kadının bağırarak kısa sürede herkesi ayağa kaldırması sonucu başlayan hareketlenmede, tacizci olduğu öne sürülen adamın çevresi neredeyse 100 kişi tarafından aniden sarıldı. Kadının çığlıklarını duyanlar kısa sürece tacizci olduğu öne sürülen adama linç girişiminde bulundu.

Amatör kameralara yansıyan olayda, kısa sürede adamın etrafını saran grubun adama fiziksel şiddette de bulunduğu göze çarparken, gruptaki bazı kişilerin de sözde tacizciyi sadece polis gelene kadar kolundan tutma amacında olduğu görüldü.

Kısa sürece olaya müdahale eden polis sözde tacizciyi anında tutuklarken, belirtildiği gibi adamın telefonunda herhangi bir fotoğraf bulunmaması üzerine serbest bırakıldı. Nitekim, görüşü alınmak isteyen ve tacize uğradığını belirten kadının o sırada ortadan kaybolduğu gözlere çarptı.

Kısa sürede dalga gibi büyüyen ve bir o kadar kısa sürede de dinen olayın ardından birçok kişi durumu “beklenmedik” ve “garip” olarak nitelendirdi. Duruma tanıklık eden bir bisiklet sürücüsü DailyMail’a verdiği ifade de “Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim, aniden bir adamın çevresinin sarıldığını ve etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını ilk kez gördüm.” dedi.

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