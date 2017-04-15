60’lı yılların Jaguar E-Type modeli geri geliyor

Ünlü İngiliz markası 60’lı yıllara dönüş projesi ile sizleri 57 sene geriye götürüyor.

Jaguar’ın bu ilk geçmişe dönüşü değil. 2016 yılının Kasım ayında “Jaguar Klasik” takımı ile Jaguar XKSS model arabaları yenilemeye karar verdiğini duyurmuştu. 60 sene önce yangında yok olan XKSS modelinin anısına yaptığı 9 arabayı da 1.2 milyon dolardan satışa çıkarmıştı.

2017 yılında ise yeni bir “geçmişe dönüş” projesi duyuran Jaguar, 60’lı yılların E-Type Coupe modelini 2017 yılına taşımayı planlıyor. Bu modelden sadece 10 tane sunacağını dile getiren Jaguar, bu yenileme çalışmasını da yine Jaguar Klasik ekibi ile gerçekleştirecek.

Yenilenen arabalar piyasaya 355.000 dolardan sunulacak. Zamanının en gözde arabalarından olan E-Type‘nin, yenilenmiş versiyonu ile otantik bir yapıya da sahip olacağını belirten yetkililer, aynı zamanda klasik arabaların verdiği hazzı, 2017 yılında da yaşatacaklarının altını çizdi. (ONTRAVA.COM)