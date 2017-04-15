Britanya’daki vatandaşlar sandığa gitti

TÜRKİYE’DE 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan Anayasa değişikliği referandumu öncesi Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler 4 gün süren oy kullanma işlemlerini geçtiğimiz Pazar günü sonlandırdı. 90 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Londra’da yaklaşık 36 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oy kullandı. Londra Gazete olarak oy kullanma işlemlerinin başladığı ilk andan itibaren okuyucularımıza bilgi aktarırken, oy kullanmaya gelen vatandaşlarımız da kendi düşüncelerini gazetemize aktardılar.

Yağan Ailesi

Ailece oy kullanmak için geldik. Kararımızı “Hayır” yönünde. Bunun sebebini kesinlikle Türkiye’ye yön veren faktörlerden demokratik bir geleceğe sahip olmak için diye açıklayabiliriz. Demokrasiye her zaman güvenimiz tam ve en iyi yönetim şeklinin bu şekilde olduğuna inanıyoruz.

Soner bey

Oy kullanırken, tek bir konu üzerinde yoğunlaşarak “Evet” veya “Hayır” oyu kullandım. En önemli faktörse Türkiye’deki gençliğin demokratik bir geleceğe sahip olması gerektiğini düşünüyorum, bu nedenle bizlerin şu an verdiği kararların gelecek nesli oldukça etkileyeceğini bilerek oy kullanmalıyız.

İrfan Binboğa

Gerçekleştirdiğimiz referandumda vereceğimiz bir oy ne kadar çok önem teşkil ettiğini biliyoruz. Türkiye bu seçimlerle demokrasi anlamında büyük bir sınav verecektir. Yapılan seçim sonucu “Evet” oyu çıktığı takdirde bir daha demokratik bir yarış göremeyeceğimizi düşünüyorum. Türkiye demokrasi anlamında önemli bir eşikte bulunuyor. İleriki nesiller ve bizler için verilecek kararların bizlere sorulması için bugün “Hayır” oyu kullandım. Diğer sebeplerse kesinlikle demokrasi ve insan hakları.

Turhan Özen

Şu an Türkiye’deki siyasal sistemde bir karmaşıklık var. Bir tarafta %52 ile iktidara gelmiş bir Cumhurbaşkanı diğer tarafta ise %42 ile mecliste yönetme iradesine sahip bir Başbakan var ve bunların 1980 Anayasasıyla; ordunun yaptığı bir Anayasayla Cumhurbaşkanına çok fazla yetkiler verilmiş durumda. Bu sebeple Başbakan ve Cumhurbaşkanının görevleri çakışıyor ve bu da problemlere yol açıyor. Bunun en yakın örneğiyse geçtiğimiz dönemde koalisyonun kurulamaması oldu.

İsrafil Erbil

Türkiye hiç bu kadar ikiye bölünmemişti. Bir an önce toplumuzda tarafların beraber yaşayacağı bir ülke için çalışmamız lazım. Herkesin mutabık kaldığı bir Anayasanın yazılması, tek kişi rejimlerinde mümkün olamaz ve bu Anayasalar demokratik de olmaz. Bu sebeple bu referandumdan “Hayır” oyunu çıkarmamız gerekiyor. Bizler buraya gelerek elimizden gelen bütün güçle inandığımız doğruları savunuyoruz. Verilecek olan kararların hepimizi çok etkileyeceğini biliyoruz. Bu nedenle demokrasiye sahip çıkmak ve atılacak adımlarda bizlerin de söz sahibi olması için bugün gerekeni yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

Hüseyin Dino

Hammersmith metro çıkışında vatandaşları seçim merkezine yönlendirmek için burada bulunuyorum. Çünkü referandum tarihi açıklandığı günden itibaren bir kafa karışlığı oluşuyor. Özellikle bu yıl seçim merkezinin değiştirilmesi ve birçok kişinin kafasında karışıklığa sebep oldu. Bizler de gönüllü olarak vatandaşlarımızı seçim merkezine yönlendiriyoruz. Ben de oy kullandım ve vereceğimiz kararın kesinlikle hepimizin kaderini etkileyeceğini bilerek hareket etmeliyiz. “Hayır” oyu vererek diktatör bir yönetici istemediğimi ifade ettim. Tek adam rejimleri çok tehlikelidir. Bu rejimler gerek eğitimi gerek askeri donanımı gerek de demokratik düzeni tek bir makama bağlamaktır ki bu da diktatörlüğün önünü açmak olur.

İzzet Ceren

3 farklı konuyu düşünerek oy kullandım. Kesinlikle tam demokrasiye inanıyorum. 1982 yılında darbe yapılmasının ardından, darbeyi yapanların asıl amacının Anayasayı değiştirmek olduğu bizlere gösterdi. Sandıklara gitmemek bizlerin çok büyük bir sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa siviller kendi anayasasını yapıyor. Bunun eski günleri geride bırakarak Türkiye’yi çok iyi günlere getireceğini düşünüyorum. Atatürk’ün belirttiği gibi çok güzel günler göreceğiz. Bu Anayasayla millet artık demokrasiye söz hakkı verildiğini görebileceğini düşünüyor. Şu an İngiltere’de insanlar istedikleri şekilde, özgür ve demokratik olarak oylarını kullanabiliyorlar. Bu bizleri çok mutlu ediyor.

Leyla Şimşek

Türkiye’nin Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle yapılmak istenen değişikliklerin ülkemiz için uygun olduğunu düşünmüyorum. Bizler doğduğumuz andan itibaren Atatürk’ün fotoğrafları ile büyüdük. Kesinlikle bu ilkelerin yıkılmasını istemiyorum. Özellikle kadınların kendi haklarına sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bunları düşünerek oy kullanacağım. Bir diğer sıkıntıysa oy kullanacağımız merkezin çok uzak olması birçok insanın işini engelledi.

Akif Okur

Aslında ben oy kullanmak isteyen herkesin uzak yakın demeden gidip oy kullanabileceğini düşünüyorum. Ayrıca birçok kurum ve kuruluş otobüsler kiralayarak oy kullanma merkezine ücretsiz ulaşım sağladı. Fakat gördüğümüz kadarıyla oy kullanmaya gelen vatandaşlarımızın sayısı oldukça az. Kesinlikle çok daha fazla vatandaşımızın oy kullanacağını düşünüyordum. Çünkü seçim zamanlarında birçok vatandaşımız gönüllü olarak birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Kimisi ulaşımı sağladı, kimisi seçim merkezinde sandık görevlilerine destek oldu.