Bulgaristan hesaplı tatilde Türkiye’nin önünde

İngiltere’nin Posta İdaresi’nin yaptırdığı bir araştırma 19 Avrupa ülkesinde sahil mekanları arasında en hesaplı ülkenin Bulgaristan olduğunu ortaya koydu.

Posta İdaresi’nin araştırmasına göre Türkiye, bu konuda Bulgaristan, Portekiz ve İspanya’nın gerisinde.

Araştırmaya göre Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Sunny Beach’te günlük harcama 46 dolar civarıdayken, listenin en pahalı tatil noktası olan Ibiza adasında 164 dolar.

Araştırma Avrupa’nın 19 sahil tatil mekanında öğle ve akşam yemekleri, içkiler ve güneş kremi gibi masrafları kapsıyor.

Sunny Beach tatil yerinin ardından günlük masrafı en düşük olan tatil mekanı 72 dolarla Portekiz’deki Algarve, 76 dolarla İspanya’daki Costa Del Sol ve 85 dolarla Marmaris Türkiye geliyor.

Posta İdaresi’nin seyahat bölümü sözcüsü Andrew Brown Sunny Beach tatil köyünde düşük harcamaların yeme-içme fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

BİR HAFTALIK YEME-İÇME 219 DOLARDAN AZ

Brown, “Bir haftalık tatilde öğle ve akşam yemekleri Sunny Beach’te 219 dolardan daha az tutuyor. Bu fiyatlar İtalya ya da Fransa’da 750 dolara çıkabilir” dedi.

19 tatil mekanında İngiltere vatandaşları için bu yıl içinde masraflar, sterlindeki düşüş nedeniyle yüzde 17 artış gösteredi.

Buna karşın fiyatlarda Sunny Beach’te yüzde 10, Marmaris’te yüzde 4 ve Güney Kıbrıs’ın Baf kentinde yüzde 0.5 oranında düşüş yaşandı.

Bu beldelerin turist çekmek için fiyatları düşürmeye hazır olduğunu söyleyen Brown, “Türkiye ve Bulgaristan gibi ülkelerde yerel para birimi sterlin karşısında düştüğü için daha hesaplı hale geliyor” dedi.

MART AYINDA EN UCUZ BEŞ TATİL YERİ

Sunny Beach, Bulgaristan Algarve, Portekiz Costa del Sol, İspanya Marmaris, Türkiye Baf, Kıbrıs

EN PAHALI TATİL MEKANLARI

Ibiza, the Balear Adaları Sorrento, Güney İtalya Nice, Güney Fransa Zadar, Hırvatistan Lizbon kıyısı, Portekiz

(BBC TÜRKÇE)