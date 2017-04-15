Crawley Town’dan gol sesi yok

İrlanda, fosil yakıt kullamını bitiriyor— 15 Nisan 2017
İrlanda, tarihi bir adım atarak ülkedeki kömür ve petrol yatırımlarını durdurmayı onaylayan yasayı meclisten geçirmeye yakın.
Sky Bet League Two’da Crawley Town, sahasında oynadığı maçta Cheltenham ile 0-0 berabere kaldı.
Cumartesi günü oynanave 2 bin 008 kişinin izlediği mücadelede Crawley Town, yakaladığı fırsatları kullanamadı.
42 maçta 49 puanı bulunan Crawley Town 19’uncu sırada kaldı.
Crawley Town’ın bu haftaki maçları şöyle
17 Nisan Pazartesi
15.00 Accrington Stanley-Crawley Town
22 Nisan Cumartesi
15.00 Crawley Town-Carlisle
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