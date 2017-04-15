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Crawley Town’dan gol sesi yok

— 15 Nisan 2017

Sky Bet League Two’da Crawley Town, sahasında oynadığı maçta Cheltenham ile 0-0 berabere kaldı.

Cumartesi günü oynanave 2 bin 008 kişinin izlediği mücadelede Crawley Town, yakaladığı fırsatları kullanamadı.

42 maçta 49 puanı bulunan Crawley Town 19’uncu sırada kaldı.

Crawley Town’ın bu haftaki maçları şöyle

17 Nisan Pazartesi

15.00 Accrington Stanley-Crawley Town

22 Nisan Cumartesi

15.00 Crawley Town-Carlisle

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