Cyprus Garden Kerem Ergen ile coştu

Bulgaristan hesaplı tatilde Türkiye’nin önünde— 15 Nisan 2017
İngiltere’nin Posta İdaresi’nin yaptırdığı bir araştırma 19 Avrupa ülkesinde sahil mekanları arasında en hesaplı ülkenin Bulgaristan olduğunu ortaya koydu.
LONDRA’NIN en çok tercih edilen eğlence mekanı Cyprus Garden’da geçtiğimiz Cumartesi gecesi Kerem Ergen rüzgarı esti.
Sevilen şovmen birbirinden eğlenceli esprileri ve güzel şarkılarla Cyprus Garden’a gelen misafirlerini eğlendirdi. Cyprus Garden’da gerçekleştirilen etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için Ediz Hastunç’a 077 4134 1031, Engin Yorgancı’ya ise 077 3841 0870 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya Southend Road, Chingford, Londra, E4 8TA adresine gidebilirsiniz.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak