Gökyüzü Restaurant oldukça ilgi görüyor

LONDRA’NIN en lezzetli ve güler yüzlü hizmetini sunan restoranlarından biri olan Gökyüzü Restaurant’ta geçtiğimiz cumartesi günü yemek yemek isteyenler kuyrukta bekledi.

Lezzeti ve kalitesiyle Londra’da yaşayan vatandaşların damak tadına hizmet eden Gökyüzü Restaurant misafirlerinin göstermiş olduğu ilgiden oldukça memnun. Chingford bölgesinde ve Haringey bölgesinde bulunan 2 ayrı şubesiyle müşterilerini ağırlayan Gökyüzü Restauran Londra’nın en çok tercih edilen restoranları arasında yerini alıyor. Sizler de yerinizi ayırmak için 020 8527 4927(Chingford) veya 020 8211 8406 (Haringey) numaralarını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.