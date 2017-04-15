Londra Gazete
Son haberler
15 Nisan 2017 - Britanya’daki vatandaşlar sandığa gitti
14 Nisan 2017 - Haydi! Meliz’e destek vakti
13 Nisan 2017 - Referanduma katılım oranı yüzde 40
13 Nisan 2017 - ADDP’den teröre karşı birlik çağrısı
13 Nisan 2017 - Kavazoğlu ve Misiaulis Londra’da anıldı
Home / Ticari / Gökyüzü Restaurant oldukça ilgi görüyor

Gökyüzü Restaurant oldukça ilgi görüyor

— 15 Nisan 2017

LONDRA’NIN en lezzetli ve güler yüzlü hizmetini sunan restoranlarından biri olan Gökyüzü Restaurant’ta geçtiğimiz cumartesi günü yemek yemek isteyenler kuyrukta bekledi.

Lezzeti ve kalitesiyle Londra’da yaşayan vatandaşların damak tadına hizmet eden Gökyüzü Restaurant misafirlerinin göstermiş olduğu ilgiden oldukça memnun. Chingford bölgesinde ve Haringey bölgesinde bulunan 2 ayrı şubesiyle müşterilerini ağırlayan Gökyüzü Restauran Londra’nın en çok tercih edilen restoranları arasında yerini alıyor. Sizler de yerinizi ayırmak için 020 8527 4927(Chingford) veya 020 8211 8406 (Haringey) numaralarını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Haber Okunma Sayısı: 73
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

13 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 841

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close