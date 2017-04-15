İrlanda, fosil yakıt kullamını bitiriyor

İrlanda, tarihi bir adım atarak ülkedeki kömür ve petrol yatırımlarını durdurmayı onaylayan yasayı meclisten geçirmeye yakın.

Yasa tasarısı mecliste oyların büyük bir çoğunluğunu alarak yaklaşık 8 milyar poundu bulan bütün fosil yakıt yatırımlarının İrlanda Stratejik Yatırım Fonu’na devri için işlem başlatılmasına sebep oldu.

Milletvekili Thomas Pringle tarafından önerilen yasa tasarısı, gelecek aylarda finansal komisyon tarafınca da incelenecek ve sonrasında yasalaştırılacak. Yasa meclisten geçtiği takdirde ise İrlanda fosil yakıt kaynaklarını fonlamayı kesen ilk ülke olacak.

ÇEVREYE ETKİSİ

İrlanda’nın büyüklüğü düşünüldüğünde çevreye çok büyük bir etki yapmayacağı düşünülen bu hareketin, fiziksel etkilerinden çok uluslararası dünyada ülkelerin bu kararı alabilmesi için örnek teşkil etmesine katkı sağlayacak.

İrlanda’nın bu hareketi fosil yakıtlara karşı gerçekleştirilmiş en agresif önlem olarak görülüyor. Fakat hükümet temiz enerjiye geçiş konusunda yalnız da hareket etmiyor. Aralık 2016’da fosil yakıtları kullanmayı bırakmak isteyen 76 ülkeden toplamda 5.2 trilyon dolar toplanmıştı. Buna ek olarak Norveç, 2030 yılında karbon içermeyen enerji kaynakları kullanacağını açıklamış, Çin 104 kömür ocağını kapatacağını belirtmişti.