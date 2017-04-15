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Kerim’in ilk golü şahane

— 15 Nisan 2017

Kerim Frei, ilk golünü frikikten kaydetti.

İngiltere Championship’te Birmingham City rakip sahada Rotherham’la 1-1 berabere kalırken, Kerim Frei, yeni takımındaki ilk golünü şahane bir vuruşla kaydetti.

Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılarak Birmingham City’ye gelen Kerim Frei, oyuna 55’inci dakikada girdi. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında takımının kazandığı frikik vuruşunda topu 25 yard’dan enfes bir vuruşla Rotrenham kalesine gönderen Frei, skoru 1-0 yaptı. Ancak Birmingham City 85’inci dakikada yediği golle sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.

Ligin bitimine dört maç kala 42 maçta 47 puanla 19’uncu sırada kalan Birmingham City, küme düşme tehlikesini atlatamadı.

Birmingham City’nin gelecek haftaki maçları

17 Nisan Pazartesi

15.00 Birmingham City-Burton Albion

23 Nisan Pazar

12.00 Aston Villa-Birmingam City

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