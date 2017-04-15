Motosikletçinin ölümüyle ile ilgili kadın şoför aranıyor

Polis Doğu Londra’da bir motosiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan bir aracın kadın şoförünü arıyor.

Dagenham Road üzerinde 10 Ocak günü saat 16.15 sularında meydana gelen kazada 25 yaşındaki Derek Gomes, kullandığı motosikletle duvara çarparak hayatını kaybetti.

Olaydan önce gümüşi renk Peugeot model bir aracın manevra yaptığı ve sağlık ekibi gelmeden önce kaza yerinden ayrıldığını tespit eden polis soruşturmayı sürdürüyor. Aracın kadın sürücüsüyle görüşmek isteyen Yol ve Ulaşım Polisi dedektifleri, kazayı gören şahitlerden de bilgi istiyor.

Olayla ilgili bilgisi olanların Chadwell Heath Trafik Merkezi’ndeki Ağır Kazalar Soruşturma Birimi ile 020 8597 4874 numaradan temasa geçmeleri veya Crimestoppers’ı 0800 555 111 numaradan da arayabilecekleri kaydedildi.