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Oxford’lu ekonomistten referandum sonrası iddia

— 15 Nisan 2017

 

Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics’in Kıdemli Ekonomisti Nafez Zouk, piyasalarda referanduma ilişkin “evet” beklentisinin hakim olduğunu, bu sonucun çıkması halinde Türk varlıklarının ralli yapabileceğini bildirdi.

Nafez Zouk, yaptığı açıklamada, piyasaların şimdiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar partisinin zaferini fiyatladığını düşündüğünü, beklentinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Zouk, “Temel tahminimiz ‘evet’ kampanyasının kazanacağı yönünde. Sonuçlar birbirine yakın bile olsa ‘evet’ cephesinin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Sandıktan “evet” sonucu çıkmasının piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını ifade eden Zouk, “evet” sonucunun, son 2-3 yıldır Türkiye’de devam eden politik belirsizliği ortadan kaldıracağını söyledi.

Zouk, “Piyasalarda referanduma ilişkin ‘evet’ beklentisi hakim. Bu sonucun çıkması halinde Türk varlıkları ralli yapabilir.” dedi.

YATIRIMCILAR, TÜRKİYE’DEN VAZGEÇMEYE HAZIR DEĞİL

Nafez Zouk, referandumdan “hayır” sonucu çıkmasının piyasalar için “sürpriz” olacağını, bu durumda Türk varlıklarında satış olabileceğini belirterek, “Piyasalar Türkiye’deki yatırım ortamına inanıyor. Piyasalar bir kez daha ‘evet, bu hikayeyi satın alalım’ diyor. Çünkü Türkiye’den vazgeçmeye hazır değiller.” ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinin artabileceğini kaydeden Zouk, “Çünkü Türk varlıkları, halen gelişmiş ekonomilerdeki düşük getiri ve faiz ortamında yüksek getiri sağlıyor. Bu da varlıklara olan ilgiyi artırıyor. Referandumdan ‘evet’ sonucu çıkması halinde riskler de azalacağı için yatırımcılar Türk varlıklarıyla daha fazla ilgilenecektir.” diye konuştu.

TL’nin son dönemde olması gerekenden fazla değer kaybı yaşadığına işaret eden Zouk, şöyle devam etti:

“Kasım ve ocak ayları arasında TL’deki değer kaybı fazla satıştan kaynaklandı. Para biriminin temellerine baktığımızda, benim hesaplamalarıma göre, TL’de fazladan satış gerçekleşti. Eğer referandum sonrasında politik istikrar yeniden düzelir, ekonomi politikasına ilişkin güçlü işaretler verilirse dolar/TL’de 3,5 seviyesini görebiliriz.”

EVET ÇIKMASI DURUMUNDA TL, YÜZDE 2-3 DEĞER KAZANABİLİR

İsviçre’nin uluslararası bankası UBS de referandumdan “evet” çıkması durumunda TL’nin yüzde 2-3 değer kazanabileceğini açıklamıştı.

Bluebay Varlık Yönetimi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasalarda dengelenme ve istikrar beklentisinin hakim olduğunu belirterek, “Eğer referandumdan çıkan sonuç ‘evet’ olursa TL’nin güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda TCMB de sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir.” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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