Walsall 1-1 berabere kaldı

Gençler, çocuklardan daha fazla oyuncak alışverişi yapıyor— 15 Nisan 2017
Yapılan bir araştırmaya göre, çocuklar için üretilen oyuncakların çoğunu genç nesil satın alıyor.
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Sky Bet League One’da Walsall, Shrewsbury deplasmanından 1-1’lik skorla döndü.
Erhun Öztümer’in devam eden sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Walsall, ilk yarıyı 35’inci dakikada attığı golle 1-0 önde bitirdi. Buna ev sahibi ekip 70’inci dakikada karşılık verip, skoru eşitledi. Maçı 6 bin 801 seyirci izledi. Walsall, 42 maçta 55 puanla 14’üncü sırada.
Walsall’un bu haftaki maçları
17 Nisan Pazartesi
15.00 Walsall-Swindon
22 Nisan Cumartesi
Coventry-Walsall
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