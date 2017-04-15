Londra Gazete
Son haberler
15 Nisan 2017 - Britanya’daki vatandaşlar sandığa gitti
14 Nisan 2017 - Haydi! Meliz’e destek vakti
13 Nisan 2017 - Referanduma katılım oranı yüzde 40
13 Nisan 2017 - ADDP’den teröre karşı birlik çağrısı
13 Nisan 2017 - Kavazoğlu ve Misiaulis Londra’da anıldı
Home / Spor / Walsall 1-1 berabere kaldı

Walsall 1-1 berabere kaldı

— 15 Nisan 2017

15

Sky Bet League One’da Walsall, Shrewsbury deplasmanından 1-1’lik skorla döndü.

Erhun Öztümer’in devam eden sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Walsall, ilk yarıyı 35’inci dakikada attığı golle 1-0 önde bitirdi. Buna ev sahibi ekip 70’inci dakikada karşılık verip, skoru eşitledi. Maçı 6 bin 801 seyirci izledi. Walsall, 42 maçta 55 puanla 14’üncü sırada.

Walsall’un bu haftaki maçları

17 Nisan Pazartesi

15.00 Walsall-Swindon

22 Nisan Cumartesi

Coventry-Walsall

Haber Okunma Sayısı: 89
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

13 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 841

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close