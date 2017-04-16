Bolton ikinciliğini riske soktu

Yeni 5 sterlinlerin de sahtesi bulundu— 16 Nisan 2017
İngiliz polisi geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sunulan yeni beş sterlinlik kağıt paraların sahtelerinin ortaya çıktığını açıkladı.
Sky Bet League One’ın dün oynanan maçında Bolton, deplasmanda Oldham’a 1-0 yenildi.
8 bin 788 kişinin izlediği puan mücadelesinde Bolton, 76’da yediği gole karşılık veremedi. Jem Paul Karacan bu karşılaşmada da yedekler arasındaydı.
43 maçta 79 puanda kalan ve ikinci sıradaki yerini koruyan Bolton’la takipçisi Fleetwood Town arasındaki puan farkı ligin bitimine üç hafta kala dörde indi. Bu kümede Sheffield United şampiyonluğunu ilan ederek, Championship Küme’sine yükselen ilk takım oldu.
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