Brimsdown Doğan son üç maçı bekliyor

Titanic’in enkazı ziyarete açılıyor— 16 Nisan 2017
Titanic’in batık enkazını yerinde incelemek isteyen deniz tutkunları için özel turlar başlıyor.
Spartan South Midland League Division One’da Brimsdown Doğan, kümede kalma mücadelesinde son üç maçını bekliyor.
Oynadığı 37 maçta 30 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 19’uncu sırada yer alan Brimsdown Doğan, ligde şampiyonluk yarışını ikinci sırada sürdüren Baldock Town’a son 90 dakikada 4-1 kaybetti. Brimsdown Town’un bir altında yer alan Hatfield Town’la arasında dört puan fark var.
Brimsdown Doğan, Pazartesi saat 15.00’de kendi sahası olan Haringey Borough Stadı’nda Kensington Borough ile karşılaşacak.
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