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Everton’dan The Sun’a yasak geldi!

— 16 Nisan 2017

Ross Barkley

Everton kulübü, The Sun gazetesinin stada, idman tesislerine ve kulübe ait her türlü mekana girişini yasakladı.

The Sun gazetesi yazarı Kelvin Mackenzie köşe yazısında dedesi Nijeryalı olan Ross Barkley için, “Belki hak etmiyor ama onu her zaman İngiltere’nin en kalın kafalı futbolcularından biri olarak değerlendirmiştim. Gözlerindeki yansımanın eksikliği onda sadece ışıkların olmadığını değil evde de kimsenin olmadığını gösteriyor. Hayvanat bahçesinde bir gorilla gördüğümde de benzer duyguları yaşıyorum. Fizik mükemmel ama gözler bütün her şeyi anlatıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Barkley geçen hafta Liverpool’da bir barda saldırıya uğramış ve Mackenzie de dün böyle bir yazı kaleme almıştı. Everton kulübü bunun üzerine The Sun gazetesinin tesislere girişini yasakladı. (AJANSSPOR)

 

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