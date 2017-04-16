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Fethiye’de yerleşik yabancılar sandık başına gitti

— 16 Nisan 2017

MUĞLA’nın Fethiye İlçesi’nde yaşayan yabancı asıllı Türk vatandaşları, anayasa değişikliği için oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Fethiye’nin Ovacık ve Ölüdeniz mahallerinde yaşayan çoğunluğu İngiliz kökenli seçmenler, Ölüdeniz Ortaokulu’nda sandık başına gitti. Okula gelerek seçmen listelerinden isimlerini kontrol eden yerleşik yabancılar, daha sonra sandıklarının bulunduğu sınıflarda oylarını kullandı. Oy kullanan yabancı seçmen sayısında geçen yıllara göre düşüş olduğu gözlendi.

“HİÇBİR SEÇİMİ KAÇIRMADIM”

27 yıldır Türkiye‘de yaşayan İngiliz asıllı Kathy Loon Salman, kuaför Bayram Salman ile evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi. Salman oy kullanmaya 2000 yılında başladığını kaydetti. Türkiye‘yi, Türkleri çok sevdiğini anlatan Salman, hiçbir seçimi kaçırmadan oy kullanmaya devam ettiğini belirtti.

İngiliz asıllı Denise Tangal ise 20 yıldır her seçimde aksatmadan oyunu kullandığını vurguladı. Türkiye‘de yaşadığını ve Fethiye‘yi çok sevdiğini aktaran Tangal, “Türkiye benim için yaşanacak en güzel yer. Dünyanın farklı yerlerinde yaşadım. İngiltere‘de daha az oy kullandım. Türkiye‘de oy kullanmak çok kolay. Sandığın başına gelip oyumu kullanıyorum. Herkes de yardım ediyor. Herkes istediğini söylüyor. Her zaman herkese oyunu kullanmasını tavsiye ediyorum. Biz burada yaşadık. Ancak çocuklarımızın geleceği için sandık başına gitmeli ve oy kullanmalıyız” dedi. (DHA)

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