Harita başında ‘özel’ görüşme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer 12 Nisan’da Kuzey Irak’ta Mesud Barzani ile “özel” bir görüşme yaptı. Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu ve IŞİD’in konuşulduğu açıklanan toplantıda, masada harita üzerinde yapılan çalışma fotoğraflandı. IBKY Başkanı Mesut Barzani ile görüşen üst düzey İngiliz diplomatların masa başında harita üzerinde çalışırken pozları ortaya çıktı. Harita başında yapılan görüşmeye ilişkin fotoğraflar sosyal medyada da gündem yarattı.

Başkent Erbil’de gerçekleştirilen toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Martin Ellwood başkanlığında, Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ve bakanlığın bazı danışmanları katıldı. Toplantıda İngiltere Parlamentosu Güvenlik Komisyonu’nun IŞİD‘la mücadele kapsamında etkili bir güç olarak Peşmerge Güçleri’nin desteklenmesini öngören kararlarına vurgu yapıldı. Ayrıca iki taraf da IŞİD sonrası dönemde Musul ile ilgili isteklerini ortaya koydu.Görüşmede Tobias Martin Ellwood

İngiliz hükümetinin Peşmerge güçlerine askeri destek kararına atıfta bulunarak, yaşanan gelişmelerin kendileri açısından önemli olduğunu ve “Kürdistan’ın” demokratik yapısıyla bölgede örnek olmasını istediklerini ifade etti. İngiltere arasındaki siyasi ve askeri ilişkiler ve IŞİD sonrası Irak’taki gelişmelerin de konuşulduğu görüşmede Kuzey Irak Yönetimi İngiltere Temsilcisi Karwan Cemal da hazır bulundu. İngilizlerin bu kadar büyük bir diplomat heyet ile Erbil’e çıkarma yapması dikkat çekti.

GÖRÜŞMEYİ BÖYLE VERDİ

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen haber sitesi Rudaw ise 12 Nisan gecesi gerçekleşen görüşmeyi şöyle duyurdu: Başkan Mesud Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey heyetini kabul etti. Başkent Erbil’de gerçekleştirilen toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Martin Ellwood başkanlığındaki heyette Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ve bakanlığın bazı danışmaları da yer aldı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, toplantıda İngiltere Parlamentosu Güvenlik Komisyonu’nun terörle mücadele kapsamında etkili bir güç olarak Peşmerge Güçleri’nin desteklenmesini öngören kararlarına vurgu yapıldı. Açıklamada, iki tarafın IŞİD sonrası dönemde Musul ile ilgili endişelerini paylaştığı, yerli halk ve etnik grupların isteklerinin yönetime yansıması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Toplantıda ayrıca yeni dönemde Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Bağdat’ın yanı sıra uluslararası toplum ile Ninova halkı arasında işbirliğinin sağlanması gerektiği kaydedildi. Konuk heyet, Peşmerge Güçleri’nin kahramanlığı, verdiği kurbanları ve Irak Ordusu ile işbirliğini takdirle karşıladı. (MİLLİ GAZETE)