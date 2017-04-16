İnekler, Southern tren seferlerini durdurdu

İngiltere’nin Kent bölgesindeki Southern trenlerinde, platformu işgal eden inek sürüsü nedeniyle iptal ve gecikmelere neden oldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü öğleden sonra bölgedeki Hever tren istasyonunun platformu 60 kadar siyah-beyaz renkli ineğin işgaline uğradı. Demiryolu çalışanları sürüyü uzun süre platformdan uzaklaştırıp, kendi topraklarına döndürmeye çalıştı. Bu arada Southern Rail şirketi de tren seferlerini Oxted-Uckfield arasında durdurdu.

Seferler ineklerin uzaklaştırılması üzerine 1,5 saaten fazla gecikmeyle tekrar başladı.