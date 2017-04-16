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İngiliz kadın öğrenci Kudüs’te öldürüldü

— 16 Nisan 2017

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Bir İngiliz kadın öğrenci, Kudüs‘te bir tramvayda, adı açıklanmayan 57 yaşında bir Filistinli tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
Kudüs’te olayın yaşandığı Ras al Amud bölgesinin Emniyet Müdürü Yoram Halevi, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hannah Bladon’un kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını açıkladı.
Halevi, birçok suçtan dolayı sabıkalı olan saldırganın yakalandığını da söyledi.
İsrail’in İngiltere Büyükelçisi Mark RegevTwitter hesabından yaptığı açıklamada, “Akılsız bir terör saldırısında yaşamını yitiren Hannah Bladon’un ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.
The Jerusalem Post‘un haberine göre, İngiliz vatandaşı Hannah Bladon, İsrail‘de eğitim görüyordu. Habere göre, israil‘de benzer saldırıların sayısı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15 artışla 119’a yükseldi. Bu saldırılarda ölen olmadı; altı kişi yaralandı. (DHA)

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