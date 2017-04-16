Londra sokakları bomboş kaldı

Cuma günü ‘Good Friday’ ile başlayan Easter tatili nedeniyle başkent Londra sokakları tenhalaştı.

Günün her saati yüzlerce kişinin dolaştığı alışveriş merkezlerinin çevresi de sessizleşti. Easter tatili nedeniyle yaklaşık 6.6 milyon İngilizin evlerinden uzakta olduğu ve dört gün için 20 milyondan fazla aracın da yollara çıktığı tahmin ediliyor. İngiltere dışına ise 2 milyon kişinin seyahat ettiği Easter boyunca Londra’da kalan birçok sosyal medya kullanıcısı da başkentin sessizliğini mesaj ve fotoğraflarla paylaşmaya devam ediyor.

Londra’nın merkezi yerlerinden Piccadily, Battersea Park, Hampstead Heath , Queen Elizabeth Park, Borough Market, River Lea’den sessizliği çağrıştıran fotoğraflar sosyal medyada sık sık yer alıyor.