Öğrenciyi bıçaklayanlardan bir kişi daha tutuklandı

Londra sokakları bomboş kaldı— 16 Nisan 2017
Cuma günü ‘Good Friday’ ile başlayan Easter tatili nedeniyle başkent Londra sokakları tenhalaştı.
Geçtiğimiz yıl 14 Ekim 2016 Cuma günü Clapham’daki Sainsbury marketin önünde göğsünden ve ayaklarından bıçaklanan ekonomi öğrenisi Jamel Boyce’a saldıranlardan bir genç daha Perşembe günü tutuklandı.
St Francis Xavier Sixth Form College’in şirin ve sevecen öğrencilerinden biri olan Jamel Boyce’un, hastanede tedavisinin devam ettiği ancak bilincinin halen geri gelmemesi nedeniyle beyin fonksiyonlarında problem olduğu ve tüp yoluyla solunumunu sürdürdüğü öğrenildi.Boyce’un sağlık durumunun tam olarak düzelmesinin oldukça güç olduğu da ifade edildi.
Gencin anne ve babası Pansy ve Patrick Boyce ise çocuklarını kaybetmenin kaçınılmaz üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.
Öte yandan polisin olaydan sonra gözaltına alarak mahkemeye çıkardığı ve kefaletle serbest bırakılan 17 yaşlarındaki diğer iki gencin yargılanmasına ise bu ay sonunda başlanacak.
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