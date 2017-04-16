Olcay Bayır yeni albümünü tanıtacak

ETNİK ve dünya müziğinin sevilen seslerinden Olcay Bayır, 21 Nisan akşamı Epic Dalston’da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Londra’da yaşayan ve ikinci albümünün tanıtım sürecinde parçalarını Londralılara sunacak olan Bayır, albümü “Rüya” ile Londralılara unutulmaz bir müzikal ziyafet yaşatmaya hazırlanıyor. Bayır, ikinci albümünün finansal giderleri için Pledgemusic ile başlattığı kampanyasında, dinleyicilerinden albümünü satın alarak destek görmeyi bekliyor. 30 Nisan’da bitecek kampanyada satın alınan albümlerin gelirleri Olcay’ın stüdyo masraflarının karşılanmasında kullanılacak.

Tanıtım konserinde Djanan Turan, Dj Ece Duzgit ve Debora İpekel gibi isimlerle de bir araya gelecek olan Olcay, etnik müziğin başarılı isimlerinden Erdoğan Bayır’ı da konuk edecek. 21 Nisan akşamı saat 7.30’da başlayacak ve gece saat 1’e kadar devam edecek konserin biletleri 10 pounddan satışa sunuldu. Konser biletleri 13 Stoke Newington Rd, Stoke Newington, London N16 8BH adresinde yer alan Epic Dolston’un kapısından temin edilebilecek. Bayır, ikinci albümünün tanıtım sürecine dair ayrıca bir de açıklama yaptı.

“Djanan’ı uzun zamandır tanıyorum fakat ilk kez birlikte aynı sahnede olmaktan mutluluk duyacağım. Yeni albümden de şarkılar söyleyeceğiz. Şarkıların yanı sıra sürpriz aranjmanlar da olacak. Konser için çok heyecanlıyım.”

Olcay Bayır’ın başlattığı kitlesel fon (crowdfunding) kampanyasına www.pledgemusic.com/olcaybayir linkinden ulaşılabilirsiniz.