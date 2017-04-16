Romanya’dan teklif: Vampir yöresine prens olun

ROMANYA’nın Alba Iulia kentinin belediye başkanı, İngiltere Veliaht Prensi Charles’a, vampir hikâyeleriyle ünlü Transilvanya’nın Prensi unvanını teklif etti.

Belediye Başkanı Mircea Hava, prense bu unvanı kabul etmesi için resmi bir teklif gönderdi. Ancak henüz cevap gelmedi. Prens Charles daha önce yaptığı bir açıklamada Kazıklı Voyvoda olarak da bilinen ve Drakula hikâyesine esin kaynağı olan 3’üncü Vlad Tepeş ile kan bağı olduğunu duyurmuştu. Rumen belediye başkanı, Prens Charles’ın Romanya’ya olan sevgisi nedeniyle bu teklifi yaptığını söyledi. Prens Charles’ın bu ülkede iki tatil evi bulunuyor. (HÜRRİYET)