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Titanic’in enkazı ziyarete açılıyor

— 16 Nisan 2017

 

Titanic’in batık enkazını yerinde incelemek isteyen deniz tutkunları için özel turlar başlıyor.
OceanGate adlı şirket 105 bin Dolar karşılığında özel bir kapsülle enkazı ziyaret imkanı sunuyor.
Mayıs 2018’de başlayacak turlar için hazırlıklar devam ediyor. Bu sıra dışı turist kafilesinde şimdiden 50 kişi bulunuyor.
İspanyol dalgıç Renata Rojas Titanic’i ziyaret etmek için uzun süre para biriktirdiğini belirtiyor:
“Bir hayali gerçekleştirmeye paha biçilebilir mi? Bunun için çok fedakarlık yaptım. Çok para biriktirdim. Bir evim yok, arabam yok. Henüz Everest’e gitmedim. Bütün birikimimi hayalimi gerçekleştirmek için kullandım, o da Titanic’e gitmek.”
Titanic, 15 Nisan 1912’de İngiltere – New York seferini yaparken Atlas Okyanusu’nun derin sularına gömülmüştü.
1.500’ten fazla insana mezar olan Titanic’in enkazı ancak 1985’te bulunmuştu.(EURONEWS)

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