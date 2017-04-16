Türkiye’nin yüzde 51’i ‘Evet’ dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayarak referandumda elde edilen sonuçtan dolayı tebrik etti. Anadolu Ajansı’na göre oyların tamamına yakını sayıldı, halkın yüzde 51’i anayasa değişikliği paketine “Evet” dedi.
Anayasa değişikliğine referandumunda Anadolu Ajansı’nın (AA) verilerine göre sandıkların yüzde 98’i açıldı. İlk sonuçlara göre “Evet” oranı yaklaşık yüzde 51,2. “Hayır” oranı ise 48,8.
Başbakan Binali Yıldırım, TSİ 21:00’de lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel merkezinde bir açıklama yapacak.
Açılan sandıklara göre katılım oranı yüzde 86,5 oldu.
48,2 milyon oy sayılırken bunların 47,4 milyonu geçerli çıktı.
Bu oylardan 24,3 milyonu “Evet”, 23,1 milyonu “Hayır” oldu.
AA’ya göre bazı büyük kentlerde ise “Evet-Hayır” durumları şöyle:
İstanbul: “Evet” yüzde 48,7, “Hayır” yüzde 51,2
Ankara: “Evet” yüzde 49, “Hayır” yüzde 51
İzmir: “Evet” yüzde 31,2, “Hayır” yüzde 68,7
Bursa: “Evet” yüzde 54, “Hayır” yüzde 46
Antalya: “Evet” yüzde 42, “Hayır” yüzde 58
Adana: “Evet” yüzde 44, “Hayır” yüzde 56
Gaziantep: “Evet” yüzde 62, “Hayır” yüzde 37
Şanlıurfa: “Evet” yüzde 71, “Hayır” yüzde 39
Diyarbakır: “Evet” yüzde 33, “Hayır” yüzde 67
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı “mühürsüz zarf” kararı tartışma yarattı.
YSK’NIN MÜHÜRSÜZ OY KARARINA TEPKİ
YSK internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir.”
CHP: AA MANİPÜLASYON YAPIYOR
Öte yandan, bazı CHP’liler dışardan getirilen oyların kanıtlanmasının zor olduğunu, bu şekilde usulsüzlük yapılabileceğini söyleyerek karara tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de “Devlet eliyle bir ‘Evet’ operasyonu yapılıyor” dedi.
Aksünger, “Hiçbir arkadaşımız sandıkları terk etmesin. Şimdiden ben herkese hayırlı olsun diyorum. AA tamamen manipülasyon üzerine kurulmuş durumda. Şu anda oy hırsızlığına zemin hazırlanıyor.” diye konuştu.
MHP’den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ da FOX TV’ye yaptığı açıklamada, “Bu, YSK tarafından referandumun iktidar lehine açık bir şekilde manipüle edilmesidir. Bütün YSK üyeleri usülsüzlüğün önünü açıyor. Teker teker yargılanacaklar” ifadelerini kullandı. (BBC TÜRKÇE)
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