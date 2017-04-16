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Waltham Forest 4-2 mağlup

— 16 Nisan 2017

Essex Senior League Premier Division’da yer alan Waltham Forest deplasmanda oynadığı maçta Redbridge’e 4-2 mağlup oldu.

Oyunun 41 ve 56’ıncı dakikalarında iki gol bulan Forest, 73 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada Redbridge’in sayılarını önleyemedi. Forest, 41 maçta 56 puanla 12’inci sırada kalmaya devam etti. Forest, ligdeki son maçını 29 Nisan’da oynayacak.

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