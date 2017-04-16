Waltham Forest 4-2 mağlup

Londra sokakları bomboş kaldı— 16 Nisan 2017
Cuma günü ‘Good Friday’ ile başlayan Easter tatili nedeniyle başkent Londra sokakları tenhalaştı.
Essex Senior League Premier Division’da yer alan Waltham Forest deplasmanda oynadığı maçta Redbridge’e 4-2 mağlup oldu.
Oyunun 41 ve 56’ıncı dakikalarında iki gol bulan Forest, 73 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada Redbridge’in sayılarını önleyemedi. Forest, 41 maçta 56 puanla 12’inci sırada kalmaya devam etti. Forest, ligdeki son maçını 29 Nisan’da oynayacak.
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