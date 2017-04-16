Londra Gazete
Son haberler
15 Nisan 2017 - Türkiye: Karar günü
15 Nisan 2017 - Britanya’daki vatandaşlar sandığa gitti
14 Nisan 2017 - Haydi! Meliz’e destek vakti
13 Nisan 2017 - Referanduma katılım oranı yüzde 40
13 Nisan 2017 - ADDP’den teröre karşı birlik çağrısı
Home / İngiltere ve Londra / Yeni 5 sterlinlerin de sahtesi bulundu

Yeni 5 sterlinlerin de sahtesi bulundu

— 16 Nisan 2017

İngiliz polisi geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sunulan yeni beş sterlinlik kağıt paraların sahtelerinin ortaya çıktığını açıkladı.

Şubat ayında Cornwall, Wadebridge bölgesinde sahte beş sterlinlerin kullanıma sokulduğunu belirten Dorset Polisi, halkı ve dükkan sahiplerini uyardı. İngiltere Merkez Bankası tarafından tedavüle konulan yeni beş sterlinlik banknotların sahte olmayı zorlaştıracak bazı güvenlik önlemlerine sahip olduğu duyurulmuştu. Ancak sahte beş sterlinlik banknotların ortaya çıkması üzerine Wadebridge polis teşkilatından Pete Sobye, “Sahte 5 poundluk bir banknotla size ödeme yapılmışsa 101’den numaradan derhal polise başvurunuz” dedi.

Yeni beş poundlarda, hayvansal katkı maddelerinin üretimde kullanıldığı yolundaki iddialar tartışmalara neden olmuştu. Merkez Bankası, bu Eylül ayında ise bu kez aynı güvenlik önlemlerine sahip yeni 10 poundluk banknotları da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Haber Okunma Sayısı: 54
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

13 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 841

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close