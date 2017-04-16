Yeni 5 sterlinlerin de sahtesi bulundu

İngiliz polisi geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sunulan yeni beş sterlinlik kağıt paraların sahtelerinin ortaya çıktığını açıkladı.

Şubat ayında Cornwall, Wadebridge bölgesinde sahte beş sterlinlerin kullanıma sokulduğunu belirten Dorset Polisi, halkı ve dükkan sahiplerini uyardı. İngiltere Merkez Bankası tarafından tedavüle konulan yeni beş sterlinlik banknotların sahte olmayı zorlaştıracak bazı güvenlik önlemlerine sahip olduğu duyurulmuştu. Ancak sahte beş sterlinlik banknotların ortaya çıkması üzerine Wadebridge polis teşkilatından Pete Sobye, “Sahte 5 poundluk bir banknotla size ödeme yapılmışsa 101’den numaradan derhal polise başvurunuz” dedi.

Yeni beş poundlarda, hayvansal katkı maddelerinin üretimde kullanıldığı yolundaki iddialar tartışmalara neden olmuştu. Merkez Bankası, bu Eylül ayında ise bu kez aynı güvenlik önlemlerine sahip yeni 10 poundluk banknotları da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.