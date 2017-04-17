Chrissy Teigen kıyafetine sığamadı

Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararı— 17 Nisan 2017
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) kararının ardından ülkenin önünde fırsatlar belirdiğini belirtti.
Amerikalı model Chrissy Teigen sosyal medyadan paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı.
Pek çok ünlü derginin kapağında boy gösteren 31 yaşındaki Teigen, esprili kişiliğiyle dikkat çeken bir isim. Sosyal medyadan sık sık cesur paylaşımlarda bulunan ünlü model, yayınladığı bir video ile modellerin de bazı kıyafetlere sığmakta zorlanabileceğini gösterdi. Teigen, tulumunun fermuarını çekmeye çalışırken böyle bir paylaşımda bulundu.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak