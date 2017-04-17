Chrissy Teigen kıyafetine sığamadı

Amerikalı model Chrissy Teigen sosyal medyadan paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı.

Pek çok ünlü derginin kapağında boy gösteren 31 yaşındaki Teigen, esprili kişiliğiyle dikkat çeken bir isim. Sosyal medyadan sık sık cesur paylaşımlarda bulunan ünlü model, yayınladığı bir video ile modellerin de bazı kıyafetlere sığmakta zorlanabileceğini gösterdi. Teigen, tulumunun fermuarını çekmeye çalışırken böyle bir paylaşımda bulundu.