En fazla ihracat İngiltere’ye

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın hellim ihracatının 2016 yılında artış gösterdiğini ve ihracatın 19 bin 304 ton olduğunu yazdı.

Habere göre, en fazla ihracat yapılan ülke ise 9 bin tonla İngiltere oldu.

Fileleftheros gazetesi ayrıca; “Hellim Bloke – Paten Verilebilmesinin Tek Yolu Kıbrıs’ın Komisyon’un Taleplerini Kabul Etmesi” başlıklarıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” patentini almak adına AB’ye yaptığı başvurunun, dosyanın Kıbrıs sorununun çözümüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle ilerlemediğini yazdı. (YENİDÜZEN)