Londra Gazete
Son haberler
15 Nisan 2017 - Türkiye: Karar günü
15 Nisan 2017 - Britanya’daki vatandaşlar sandığa gitti
14 Nisan 2017 - Haydi! Meliz’e destek vakti
13 Nisan 2017 - Referanduma katılım oranı yüzde 40
13 Nisan 2017 - ADDP’den teröre karşı birlik çağrısı
Home / Kıbrıs / En fazla ihracat İngiltere’ye

En fazla ihracat İngiltere’ye

— 17 Nisan 2017

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın hellim ihracatının 2016 yılında artış gösterdiğini ve ihracatın 19 bin 304 ton olduğunu yazdı.
Habere göre, en fazla ihracat yapılan ülke ise 9 bin tonla İngiltere oldu.

Fileleftheros gazetesi ayrıca; “Hellim Bloke – Paten Verilebilmesinin Tek Yolu Kıbrıs’ın Komisyon’un Taleplerini Kabul Etmesi” başlıklarıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” patentini almak adına AB’ye yaptığı başvurunun, dosyanın Kıbrıs sorununun çözümüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle ilerlemediğini yazdı. (YENİDÜZEN)

Haber Okunma Sayısı: 80
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

13 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 841

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close