Gayrimenkulle ilgili her şey Hawkes’te

HAWKES Property, proje aşamasından teslimata kadar her türlü hizmeti profesyonelce sizlere sunuyor.

Gayrimenkul sahipleri ve gayrimenkul sahibi adaylarına verdikleri hizmetlerle isminden çokça bahsettiren Hawkes Property, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında toplamış durumda. Zeynel Akdoğan yönetiminde alanında uzman isimlerle hizmet veren Hawkes Property’de mortgage tavsiyesi, yatırımın püf noktaları, özel bina kontrolü, tasarım ve inşaat, emlak sigortası, uluslararası emlak satışı ve kiralanması, emlak bakım ve onarımı gibi konuların hepsini tek bir adreste bulabilirsiniz. Uzun yıllardır kendi gayrimenkullerinin yönetimlerini farklı emlak ofislerine verdiklerini fakat aldıkları hizmetlerden memnun kalmadıklarını belirterek, kendi emlak ofislerini açtıklarını dile getiren başarılı işadamı Zeynel Akdoğan, “Şirketimizi açmadan önce kendi mülklerimizi yönetiyorduk, dolayısıyla gayrimenkul sahiplerinin ne gibi sıkıntılar yaşadığını çok iyi biliyoruz. Bizimle çalışmak isteyen gayrimenkul sahipleri bizi ilk başta biraz sıkıcı bulurlar çünkü fiyatlarımız farklıdır; herkes gibi gelin size bedava yapalım gibi vaatlerimiz yok. Bir gayrimenkulü teslim aldıktan sonra ona kendi mülkümüzmüş gibi davranıyoruz.” diye konuştu.

“Bir evin yönetimini almak istediğimizde gidip kontrol ediyoruz. Örneğin diyoruz ki şurayı tamir edelim çünkü ileride başımızı ağrıtabilir veya diyoruz ki bunlara gerek yok; böylece müşterimizi doğru yönlendirerek onun zarar etmesini önlüyoruz.” diyen Akdoğan, emlak piyasasını yakından takip ettikleri içinse yeni çıkan yasaların ve uygulamaların bilinciyle işlerini tam profesyonel olraka yaptıklarının altını çizdi.

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Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı Kuzey Londra’da evini, iş yerini kiraya vermek ya da satışa çıkartmak isteyenlerin düzenli ve sistematik bir şekilde para transferlerini sağlamak, uygun kiracı veya alıcı bulmak, ev sahibi eğer yurt dışındaysa mülkün yönetim takibini yapmak hususlarında özenli davranan Hawkes Property firmasıyla gönül rahatlığıyla irtibata geçebilirsiniz.

Uluslararası ve Avrupa Birliği standarlarına uygun olduğunu belgeleyen BCS ve RICS sertifikalarına sahip olan Hawkes Property Group, Chartered Association of Building Engineers (CABE) üyesi olarak da güvenilirliğini daha da arttırıyor.

ÜCRETSİZ EMLAK DANIŞMANLIĞI

Gayrimenkulle ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten işadamı Akdoğan, ev sahiplerinin veya ev sahibi olma adaylarının kendilerine danışmalarını tavsiye etti. 63 Stoke Newington High Street N16 8EL adresinde kapılarını herkese açık tutan Hawkes Property ofisinden daha geniş bilgi almak için 0207 241 65 63 numaralı telefonu arayabilir ya da www.hawkesproperties.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.