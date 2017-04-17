‘İstikrarsızlık ve savaş Erdoğan’ın gücünü sıklaştırmasını sağladı’

Tarihi yatlar Londra’da yelken açtı— 17 Nisan 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Thames Nehri’nden geçen tarihi yelkenli yatlar renkli görüntüler oluşturdu.
İngiliz İ gazetesi, anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ kampanyasının zafer ilan etmesine ilişkin yazısında, Erdoğan’ın “ülkenin istikrarsız doğasında güçlü adam imajını yansıtarak güçlerini genişlettiği” görüşüne yer verdi.
Chris Stevenson’ın imzasıyla yayımlanan görüş yazısında, Türkiye’nin güneydoğu illerinde PKK’ya yönelik operasyonları, IŞİD’in üstlendiği saldırılar ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası süren OHAL hatırlatılarak, ülkenin bir “sorunlar ağıyla” mücadele ettiği belirtildi.
Yazıda ayrıca, Erdoğan’a yönelik uzun süredir “yargıyı kullanarak muhalifleri susturduğu” yönündeki eleştiriler vurgulandı:
“Gazetecilerin oluşturduğu gruplar, raporlarında meslektaşlarının özgürlüklerinin kısıtlandığını söylerken, sivillerin tek adam rejimine geçişin getireceği uygulamalara ilişkin korkuları var.”
İ gazetesinin yazısında, bu endişelerin referendum oylamasının sonucunda ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının yakın olmasına neden olduğu kaydedildi.
Yazıda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Darbe girişimi gecesinde olduğu gibi ‘Evet’ destekçileri kutlamalar için sokağa dökülürken, Erdoğan’ın referendum sonuçlarına karşı olası itiraz başvurularına rağmen galibiyetini yüceltmeyi sürdürecek gibi görünüyor” (BBCTÜRKÇE)
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