Jem Paul Karacan’a 1 aylık sözleşme!

Tarihi yatlar Londra’da yelken açtı— 17 Nisan 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Thames Nehri’nden geçen tarihi yelkenli yatlar renkli görüntüler oluşturdu.
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra İngiltere‘nin Bolton Wanderers takımına transfer olan Jem Karacan’ın ilginç bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı.
Mart ortasında lacivert-beyazlı ekibe imza atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, aradan bir ay geçtikten sonra yeni bir sözleşme daha imzaladı.
Bolton Kulübü’nden yapılan açıklamada, oyuncunun ilk attığı imzanın bir aylık olduğu, bu sözleşmenin süresinin dolduğu, şimdi Mayıs sonuna kadar geçerli yeni bir kontrat daha yapıldığı duyuruldu.
Aylık sözleşmelerle yoluna devam eden Karacan, yeni takımında üç maçta forma giydi. (SKORER)
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