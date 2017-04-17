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Manchester United rövanşı aldı

— 17 Nisan 2017

Manchester Unitedİngiltere Premier Lig’in 33. haftasında karşılaştığı Chelsea‘yi 2-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Manchester United, Premier Lig’in 33. haftasında lider Chelsea‘yi ağırladı.
Ibrahimovic’in yerine ilk 11’de sahaya çıkan Rashford, Manchester United‘ın 7. dakikada öne geçmesini sağladı. Ev sahibi ekip, 49. dakikada Herrera’nın attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Manchester United ve teknik direktör Jose Mourinho böylece ligin ilk devresinde 4-0 kaybettikleri müsabakanın rövanşını aldı. United ayrıca Chelsea‘yi 12 resmi maç sonra yenmeyi başardı.
Mourinho, 23 Ekim 2016’da Stamford Bridge Stadı’nda oynanan mücadelede, Premier Lig kariyerindeki en ağır yenilgisini almıştı.
Bu sonuçla puanını 60’a çıkaran Manchester United, 2 maç eksiğine rağmen 5. sıradaki yerini korudu. 75 puanda kalan lider Chelsea ile kendisi gibi bir maçı eksik olan Tottenham arasındaki fark 4 puana indi. (SPORVADİSİ)

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