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Mesut Özil, Çin’den gelen teklifi reddetti

— 17 Nisan 2017

Mesut Özil.

İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen Mesut ÖzilÇin‘den 115 milyon Euro’luk teklif aldığını ve bunu reddettiğini açıkladı.

YILLIK 23 MİLYON EURO’YU REDDETTİ

Arsenal‘daki geleceği arapsaçına dönen Mesut Özil‘e Uzak Doğu‘dan inanılmaz bir teklif geldi. Alman futbolcuya 5 yıllığına 115 milyon Euro net maaş önerildiği ortaya çıktı.

Özil’in geçen sezon aldığı bu teklifi ise reddettiği dile getirildi. Geçmişte de Çin‘den teklif alan yıldız futbolcu teklifi çok abartılı bulduğunu ve reddettiğini açıklamıştı.

“TEKLİFİ REDDETMEM 3 DAKİKA SÜRDÜ”

Daily Mail‘de yayınlanan biyografisinde açıklamalar yapan Özil, “Çinliler benim için 5 seneliğine 115 milyon Euro vermeye hazırlanıyorlardı. Bu tip bir para benim hayal gücümün sınırları dışında. Bu teklifi reddetmem 3 dakikadan az sürdü. Menajerim Erkut beni arayarak teklifin miktarını söyledi. Kariyerimi bitirme noktasında değilim. Hala Arsenal ile kupalar kazanmak istiyorum dedim. Ne kadar verirlerse versinler Çin‘de oynamayacım. İmkanı yok.”

Mesut Özil‘in adı son zamanlarda Fenerbahçe ile de anılıyor. (SPOR VADISI)

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