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Ortaca’da yerleşik yabancılar sandık başına gitti

— 17 Nisan 2017

Muğla‘nın Ortaca ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti.
Dalyan Mahallesinde yaşayan İngiliz ve Hollanda uyruklu vatandaşlar, Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokulu ve Halidun Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde oy kullandı. Dalyan Mahallesinde kurulan her iki okula gelerek seçmen listelerinden isimlerini kontrol eden yerleşik yabancılar, daha sonra sandıklarının bulunduğu sınıflarda oylarını kullandı.

Halidun Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine eşi ve kızı ile birlikte gelerek oyunu kullanan Hollanda uyruklu Myrna Tutar, vatandaşlık görevlerini yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Eşi Hülya Henshav ile birlikte Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokuluna oy kullanmaya gelen Mark Henshav ise, 1990 yılında İngiltere‘den gelerek Türkiye‘ye yerleştiğini anlattı. 2012 yılından beri de Dalyan’da yaşadıklarını aktaran Henshav, “Dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşadığımız için şükrediyoruz. Bugün ne sonuç çıkarsa çıksın ülke için iyi olsun diyorum. Eşim ile beraber oyumuzu kullandık vatandaşların görevi bu, ülkenin geleceği için hayırlısı olsun diliyorum” diye konuştu. (İHA)

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