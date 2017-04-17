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Tarihi yatlar Londra’da yelken açtı

— 17 Nisan 2017

İngiltere‘nin başkenti Londra‘daki Thames Nehri’nden geçen tarihi yelkenli yatlar renkli görüntüler oluşturdu.
Başkentin güneydoğusunda bulunan ve Thames Nehri kıyısında kurulu tarihi Greenwich semtinde her yıl düzenlenen “Greenwich Tall Ships Festival”, her yaş grubundan çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.
Festivale katılmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden Londra‘ya gelen 30’dan fazla tarihi yelkenli yat, Greenwich ile Woolwich semtleri arasındaki bölgede ünlü Thames Nehri’nde yelkenlerini açtı.
Hem Londralılar hem de kenti ziyaret eden turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında ziyaretçiler, bazıları 125 yaşının üzerinde olan yelkenlilerle ek ücret karşılığında nehirde seyahat edebiliyor.
Etkinlik kapsamında özellikle çocuk ziyaretçiler için denizcilik dünyasını tanımaya yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenirken, festival alanında Türk yemekleri de dahil olmak üzere dünya mutfaklarından seçkin lezzetler tadılabiliyor. Festivalin ardından yatlar, Portekiz ve Kanada‘ya yelken açacak.
Londra’nın 2012’de ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları kapsamında başlatılan “Greenwich Tall Ships Festival” adlı organizasyonu geçen yıl 1 milyondan fazla kişi ziyaret etmişti.

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