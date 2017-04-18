Arsenal Mesut Özil’le galip

Çavuşoğlu’na İngiliz mevkidaşından kutlama— 18 Nisan 2017
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili tebriklerini iletti.
İngiltere‘nin güçlü ekibi Arsenal maça hızlı başladı ve Alexis Sanchez’in frikik golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Ev sahibi takım Middlesbrough ikinci yarı ataklarını sıklaştırdı ve 50. dakikada Negredo’nun golüyle eşitliği sağladı.
71. dakikada Türk asıllı Alman yıldız futbolcu Mesut Özil devreye girdi ve durumu 2-1’e getirdi. İki takımında mutlak gol pozisyonlarını değerlendiremediği maçta başka gol olmadı
ve Arsenal deplasmanda Middlesbrough‘yu 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mesut son dört Premier Lig maçında 2 gol, 2 asistle dört gole direkt katkıda bulundu. (SPORVADİSİ)
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