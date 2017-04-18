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Arsenal Mesut Özil’le galip

— 18 Nisan 2017

 

İngiltere‘nin güçlü ekibi Arsenal maça hızlı başladı ve Alexis Sanchez’in frikik golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Ev sahibi takım Middlesbrough ikinci yarı ataklarını sıklaştırdı ve 50. dakikada Negredo’nun golüyle eşitliği sağladı.
71. dakikada Türk asıllı Alman yıldız futbolcu Mesut Özil devreye girdi ve durumu 2-1’e getirdi. İki takımında mutlak gol pozisyonlarını değerlendiremediği maçta başka gol olmadı

ve Arsenal deplasmanda Middlesbrough‘yu 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mesut son dört Premier Lig maçında 2 gol, 2 asistle dört gole direkt katkıda bulundu. (SPORVADİSİ)

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