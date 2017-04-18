Birmingham işi zora soktu

Sterlin erken seçim kararıyla yükseliyor— 18 Nisan 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May’in 8 Haziran tarihinde erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından İngiliz sterlini yükselişe geçti.
Kerim Frei’nin ikinci yarıyla birlikte oyuna girdiği maçta Birmingham City dün sahasında Burton Albion’a 2-0 mağlup oldu.
19 bin 794 futbolseverin izlediği karşılaşmada 36 ve 52’de yediği gollerle sahadan puansız ayrılan Birmingham City küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını da üçe indirdi. Birmingham City, 43 maçta 47 puanla 20’inci sıraya indi. Ligin bitimine üç hafta kaldı.
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