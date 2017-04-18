Brighton, 34 yıl sonra Premier League’de

Gece kulübünde asitli saldırı: 12 yaralı— 18 Nisan 2017
Doğu Londra’da bir gece kulübünde Pazartesi erken saatlerde meydana gelen asitli saldırıda 12 kişi yaralandı.
İngiltere Premier Lig’e yükselen ilk takım belli oldu! Championship’in 43. haftası sonunda Brighton üst lige çıkmaya hak kazandı.
İngiltere Championship’in 43. haftasında Brighton, evinde ağırladığı Wigan Athletic’i Murray ve March’ın golleriyle 2-1 mağlup ederken; Derby County ile Huddersfield’ın 1-1’lik beraberliğinin ardından Premier Lig biletini kaptı.
Brighton, tam 34 yıl aradan sonra dünyanın en iyi liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig’de mücadele edecek. (HABERLER.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak