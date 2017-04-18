Camden’da 20 yaşındaki genç bıçaklandı

Kuzey Londra’nın en yoğun metro istasyonlarından biri olan Mornington Crescent, yakınındaki bir bıçaklanma olayı nedeniyle kapatıldı.

Bu sabaha karşı sularında Camden High Street’e çağrılan polis, 20’li yaşlarında bir kişiyi bıçakla yaralanmış halde buldu. Hastaneye kaldırılan gencin, sağlık durumunun değişmediği bildirildi.

Bu olay nedeniyle Mornington Crescent, metro istasyonu kapandı. Metro yolcularının, Camden Town istasyonuna yürümeleri önerilirken, bölgedeki dokuz otobüs güzergahı da değiştirildi.

Polisten yapılan açıklamada, şu ana dek olayla ilgili tutuklama yapılmadığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.